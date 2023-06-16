Обезглавленное тело младенца нашли у мусорки в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Октябрьское Воронежской области около мусорки обнаружили обезглавленное тело новорожденной девочки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительной информации, младенца оставили недалеко от баков сразу после родов, где его нашли животные.

Судмедэксперт предположил, что смерть девочки наступила два-три дня назад. Он отметил, что пуповина ребенка не была завязана. На теле девочки обнаружили следы, характерные для укусов животных.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас полиция разыскивает мать новорожденной.

В конце мая сообщалось, что в центре Челябинска в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца, замотанного в полиэтиленовый пакет. Позднее выяснилось, что новорожденную девочку выкинул ее отец — 38-летний мужчина без определенного места жительства.

Бездомный, недовольный беременностью своей 39-летней подруги, замотал дочь в пакет и выбросил в контейнер, откуда ее спас оперативный сотрудник уголовного розыска, который находился в отпуске.

Ранее в Оренбургской области 22-летняя жительница города Бузулука выбросила на помойку своего умершего четырехмесячного ребенка. Тело младенца обнаружил 19 апреля сотрудник коммунальной службы при выгрузке мусора из контейнера. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».