Бомжи выкинули новорожденного ребенка в мусорный контейнер в Челябинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Челябинска в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, ребенок был замотан в полиэтиленовый пакет. Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По данным следствия, 26 мая в мусорном контейнере возле одного из домов Центрального района обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет, — говорится в сообщении СК.

Ребенок был госпитализирован. Также были найдены его родители без определенного места жительства. Следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 22-летняя жительница города Бузулука выбросила на помойку своего умершего четырехмесячного ребенка. Тело младенца обнаружил 19 апреля сотрудник коммунальной службы при выгрузке мусора из контейнера на улице Суворова. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Травм на теле ребенка не обнаружено.