Челябинец зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске отец зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, мужчина был необщителен, а из-за состояния здоровья его мучили суицидальные мысли.

ЧП произошло в Медгородке. Пока мать девочки была на ночном дежурстве, 42-летний отец взял нож и нанес дочке несколько ударов ножом, после чего выпал из окна. Местные жители обнаружили его под окнами и вызвали скорую помощь и полицию.

Правоохранители вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили тело девочки. Школьница только закончила второй класс.

Портал «Накануне» сообщает, что у мужчины было воспаление печени, из-за которого он сильно страдал. Как пишет URA.ru, до произошедшего он предлагал дочери вместе совершить суицид.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Врачи наблюдают за его состоянием. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Прокуратура региона взяла расследование под свой контроль.

Ранее в селе Октябрьское Воронежской области около мусорки обнаружили обезглавленное тело новорожденной девочки. Младенца оставили недалеко от баков сразу после родов. На теле девочки обнаружили следы укусов животных.