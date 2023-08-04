В Подмосковье мужчина зарезал жену на глазах у дочери В подмосковном Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у дочери

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Мужчина зарезал жену в ходе бытовой ссоры на глазах своей дочери, сообщил региональное управление Следственного комитета РФ. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, на месте происшествия проводится следственная проверка.

По данным следствия, 2 августа 2023 года в утренние часы подозреваемый, находясь в частном доме, расположенном в г. Дмитрове, в ходе бытовой ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении управления.

СК отмечает, что суд вскоре изберет меру пресечения в отношении подозреваемого. Следствие собирается настаивать на заключение мужчины под стражу.

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