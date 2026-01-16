СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье

В Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления жительницы Айны Манькиевой о насильственных действиях со стороны родственников, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

15 января 2026 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 21-летняя жительница Республики Ингушетия подверглась противоправным действиям со стороны родственников, — говорится в сообщении.

Ранее девушку из Ингушетии задержали в Москве. По словам правозащитников, Манькиева родилась в многодетной малообеспеченной семье и с детства подвергалась унижениям и побоям. В апреле 2025 года она решилась на побег. Она записала видео, в котором рассказала, что ушла из дома добровольно. Манькиеву задержали по подозрению в краже.

