«Прошу не искать»: в Москве поймали сбежавшую от домашнего насилия девушку

Девушку из Ингушетии, которая сбежала из семьи из-за домашнего насилия, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, 21-летняя Айна Манькиева сейчас находится в отделе полиции по району Свиблово, ее хотят выдать республиканским оперативникам.

По словам правозащитников, девушка родилась в многодетной малообеспеченной семье и с детства подвергалась унижениям и побоям. В апреле 2025 года она решилась на побег. Тогда же в СМИ Ингушетии появилась информация о ее розыске — указывалось, что Манькиева пропала. Сама она записала видео, в котором рассказала, что ушла из дома добровольно.

Прошу меня не искать, в розыск не подавать. <...> Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности, — заявила россиянка.

Манькиеву задержали по подозрению в краже. Отец девушки подтвердил ее пропажу, но заявил, что ему ничего неизвестно о задержании дочери в Москве. При этом он уточнил, что правоохранительные органы Ингушетии активно занимаются поисками.

