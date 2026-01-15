Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:47

«Прошу не искать»: в Москве поймали сбежавшую от домашнего насилия девушку

В Москве задержали сбежавшую от домашнего насилия жительницу Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девушку из Ингушетии, которая сбежала из семьи из-за домашнего насилия, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, 21-летняя Айна Манькиева сейчас находится в отделе полиции по району Свиблово, ее хотят выдать республиканским оперативникам.

По словам правозащитников, девушка родилась в многодетной малообеспеченной семье и с детства подвергалась унижениям и побоям. В апреле 2025 года она решилась на побег. Тогда же в СМИ Ингушетии появилась информация о ее розыске — указывалось, что Манькиева пропала. Сама она записала видео, в котором рассказала, что ушла из дома добровольно.

Прошу меня не искать, в розыск не подавать. <...> Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности, — заявила россиянка.

Манькиеву задержали по подозрению в краже. Отец девушки подтвердил ее пропажу, но заявил, что ему ничего неизвестно о задержании дочери в Москве. При этом он уточнил, что правоохранительные органы Ингушетии активно занимаются поисками.

Ранее сообщалось, что девушку из Минусинска похитил родной отец, чтобы выдать замуж «за нормального мужика». 18-летняя Виктория должна была лететь в Хургаду из Красноярска через Москву, но в Домодедово ее задержали под предлогом того, что на нее подали заявление о краже.

