Системы оповещения трижды проверят в Крыму 4 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматизированная система централизованного оповещения населения

Проверку системы оповещения проведут на Крымском полуострове в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МЧС России. Тренировка пройдет трижды: в 10:00, 13:00 и 15:00 без включения сирен. Жителей призвали сохранять спокойствие.

4 октября в 10:00, 13:00 и 15:00 будет проведена проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения сирен, — обратили внимание в ведомстве.

О введении системы оповещения об угрозе воздушной атаки в сентябре сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улицах, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома. Адреса временных укрытий известны в администрации города, для уточнения данных стоит обратиться туда, отмечал Развожаев.

Военный корреспондент Александр Коц положительно оценил решение властей Севастополя ввести систему оповещения жителей. По его мнению, это актуально и для других регионов, которые подвергаются ударам со стороны Украины. Он добавил, что об артиллерийских ударах мирных жителей предупредить невозможно, но о ракетных — нужно. Журналист уверен, что это давно назревшая мера, которая позволит минимизировать риски жертв среди мирного населения.