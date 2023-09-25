«Давно назревшая мера»: Коц о введении системы оповещения в Севастополе Коц предложил ввести в других регионах систему оповещения по примеру Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале положительно оценил решение властей Севастополя о введении системы оповещения жителей об угрозе воздушной атаки. По его мнению, это актуально и для других регионов, которые подвергаются атакам со стороны Украины.

Давно назревшая мера, которая позволит минимизировать риски жертв среди мирного населения. Решение, конечно, политическое. И должно распространиться и на другие регионы, которые регулярно подвергаются обстрелам, — написал Коц.

Он добавил, что об артиллерийских ударах мирных жителей предупредить невозможно, но о ракетных — нужно.

О введении системы оповещения ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала и жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.