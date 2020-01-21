https://static.news.ru/photo/54a6c46e-3c22-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Житель Новосибирска Ярослав Черняк вместе с женой Кристиной и шестилетним сыном на новогодних каникулах посетили платный ледовый городок, однако после съезда с маленькой, показавшейся самой безопасной, горки, глава семьи получил компрессионный перелом позвонка поясничного отдела. В конце горки вместо рыхлой насыпи для мягкого торможения находилась спрессованная снежная глыба.

Муж на скорости спиной врезался в эту снежную плиту. Он от боли встать минут 20 не мог, стоял на четвереньках, — рассказала «КП-Новосибирск» Кристина.

По её словам, Ярослав сейчас носит корсет, снять который можно будет только через полгода — всё это время он будет находиться на больничном. Ледовому городку они уже направили претензию. Если администрация откажется компенсировать ущерб здоровью в добровольном порядке, семья намерена подать в суд.

Как писал NEWS.ru, пенсионер вместе со своей внучкой катался на тюбинге на несанкционированной горке в Уфе. Зимние развлечения завершились трагедией: 65-летний мужчина врезался в дерево и умер. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины. Медицинские специалисты осмотрели ребёнка, оказали девочке необходимую помощь и отпустили её домой.