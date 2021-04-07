«Швыряла на стул»: в Приморье проверят жалобу о жестокости в детсаду

https://static.news.ru/photo/c4bfae1c-982b-11eb-ae5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморская полиция начала проверку по заявлению местного жителя о том, что сотрудница детского сада била его маленькую дочь.

Мать ребёнка разместила в соцсетях пост, в котором сообщила, что инцидент произошёл в одном из учреждений в городе Артём. По её словам, директор «швыряла на стул, дёргала за руки, трясла» её дочь за то, что та плакала и просилась на руки. Также автор показал фотографии ссадин и царапин на руках и шее девочки.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артёму проводят проверку по заявлению местного жителя. Мужчина сообщил о том, что его дочери 2019 года рождения сотрудницей частного детского сада причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении краевого МВД.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев случившегося, родителей, воспитанников детсада и персонал. Выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование для установления степень тяжести вреда здоровью девочки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае воспитательница детского сада ударила по лицу мальчика, который не хотел спать в тихий час.