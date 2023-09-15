Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой недалеко от города Таврийска, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в схроне были найдены боеприпасы для различных типов стрелкового оружия, гранаты, а также боеприпасы к гранатометам РПГ-7. В ходе следствия был установлен причастный к хранению оружия. Им оказался гражданин Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в составе украинского подразделения теробороны.

В ходе осмотра обнаружено: 880 патронов калибра 7,62 мм, 150 патронов калибра 12,7 мм, 680 патронов калибра 9,39 мм, 780 патронов калибра 5,45 мм, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники регионального управления ФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия. Предполагается, что к хранению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ также могут быть причастны другие лица, их предстоит выявить.

Как сообщалось ранее, в Луганской Народной Республике обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами. Предполагается, что они были предназначены для совершения террористических актов на территории региона. По данным военной комендатуры ЛНР, в тайнике хранились одноразовые гранатометы РПГ-18, РПГ-26 и РПГ-22. Часть найденных боеприпасов будет утилизирована, другая — передана российским военным.