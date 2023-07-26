SHOT: в Самаре подожгли релейный шкаф на ж/д станции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что около ж/д станции в районе Шведской Слободы под Самарой злоумышленники подожгли релейный шкаф. На месте преступления нашли бутылку со средством для розжига.

Канал отмечает, что через несколько минут после поджога шкаф потух сам — диверсант попытался спалить его снаружи, не вскрывая. К задержкам в движении поездов это не привело. Силовики уже отсмотрели камеры видеонаблюдения, поджигателя ищут.

25 июля неизвестный злоумышленник с иконой и покрывалом поджег релейный шкаф на железной дороге в Липецкой области. Инцидент произошел на перегоне Сенцово — Липецк. Порчу релейного шкафа заметил электромеханик, который вызвал экстренные службы. Те обнаружили следы поджога, но повреждений оборудования не выявили. На месте, кроме иконы и покрывала, были найдены пластиковая бутылка, пачка от сигарет и черная перчатка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о порче транспортных средств или путей сообщения. Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 19-летний безработный житель Удмуртии попытался поджечь релейный шкаф на перегоне в Ленинском районе Ижевска. Пожара не произошло, молодого человека задержали. На допросе он рассказал, что действовал по указанию, полученному в соцсетях. За поджог ему обещали 15 тысяч рублей.