Неизвестный злоумышленник с иконой и покрывалом поджег релейный шкаф на железной дороге в Липецкой области, сообщает Telegram-канал SHOT. С места происшествия мужчина скрылся, его ищет полиция.
Инцидент произошел на перегоне Сенцово — Липецк. Порчу релейного шкафа заметил электромеханик, который вызвал экстренные службы. Те обнаружили следы поджога, но повреждений оборудования не выявили. На месте, кроме иконы и покрывала, были найдены пластиковая бутылка, пачка от сигарет и черная перчатка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о порче транспортных средств или путей сообщения. Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 19-летний безработный житель Удмуртии попытался поджечь релейный шкаф на перегоне в Ленинском районе Ижевска. Пожара не произошло, молодого человека задержали. На допросе он рассказал, что действовал по указанию, полученному в соцсетях. За поджог ему обещали 15 тысяч рублей.
9 июля в республике Марий Эл неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на станции Пемба в Медведевском районе. Из-за действий диверсанта на 13 минут был задержан пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург.