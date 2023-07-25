Диверсант с иконой и покрывалом устроил поджог на ж/д путях под Липецком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник с иконой и покрывалом поджег релейный шкаф на железной дороге в Липецкой области, сообщает Telegram-канал SHOT. С места происшествия мужчина скрылся, его ищет полиция.

Инцидент произошел на перегоне Сенцово — Липецк. Порчу релейного шкафа заметил электромеханик, который вызвал экстренные службы. Те обнаружили следы поджога, но повреждений оборудования не выявили. На месте, кроме иконы и покрывала, были найдены пластиковая бутылка, пачка от сигарет и черная перчатка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о порче транспортных средств или путей сообщения. Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 19-летний безработный житель Удмуртии попытался поджечь релейный шкаф на перегоне в Ленинском районе Ижевска. Пожара не произошло, молодого человека задержали. На допросе он рассказал, что действовал по указанию, полученному в соцсетях. За поджог ему обещали 15 тысяч рублей.

9 июля в республике Марий Эл неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на станции Пемба в Медведевском районе. Из-за действий диверсанта на 13 минут был задержан пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург.