Житель Удмуртии поджег релейный шкаф у ж/д по указке заказчика из соцсетей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что 19-летний житель Удмуртии совершил диверсию на участке железной дороги по заказу, который получил в социальных сетях. По данным канала, мужчине пообещали 15 тысяч рублей, однако за преступление ему так и не заплатили.

SHOT сообщает, что молодой человек является безработным жителем СНТ «Ручеек», днем 14 июля он пришел на перегон в Ленинском районе Ижевска и поджег релейный шкаф, возгорания не произошло, а преступник был задержан.

По данным канала, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, личность заказчика пока не установлена.

Ранее сообщалось, что житель Москвы предпринял попытку поджога Мавзолея. Он кинул бутылку с зажигательной смесью в ограждение, она воспламенилась, однако большого возгорания не произошло. Как сообщил Telegram-канал Baza, мужчину задержали полицейские.

В Кировской области двое диверсантов подожгли релейные шкафы у железной дороги. Злоумышленников задержали спустя несколько часов. Ими казались безработные кировчане.