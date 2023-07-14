Диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге под Кировом SHOT: двоих диверсантов задержали за поджог релейных шкафов на железной дороге под Кировом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кировской области двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленников задержали, они дали признательные показания.

Поджоги были совершены накануне утром на 954-ом километре перегона Киров – Чухломинский. В первом релейном шкафу, отвечавшем за ограничение скорости движения поездов, частично обгорела проводка. Второй шкаф, расположенные в 400 метрах от первого, выгорел полностью. При этом он не был подключен к общей системе и на движение поездов никак не влиял.

На месте преступления сотрудники полиции обнаружили фрагменты тряпок, следы краски, перчатки и две крышки со следами легковоспламеняющейся жидкости. Злоумышленников задержали спустя несколько часов на улице Чапаева в Кирове. Ими оказались безработные местные жители 18 и 26 лет. Ранее они были судимы на угон автомобиля и кражу.

Задержанные сознались в поджоге релейных шкафов. В ходе допроса они пояснили, что инструкции получали из Telegram. За совершение диверсии каждому из них обещали вознаграждение в 15 тысяч рублей.

Аналогичное преступление было совершено в Кировской области 8 июля. Тогда диверсанты сожгли релейный шкаф на перегоне Киров — Красносельский. Уничтожение оборудования привело к задержке движения поездов Абакан — Москва и Владивосток — Москва на 20 минут.