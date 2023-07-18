В Москве пытались поджечь Мавзолей Ленина В Москве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, он бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение, она воспламенилась, однако большого возгорания не произошло. Злоумышленника задержала полиция.

Канал добавляет, что инцидент произошел вечером. Отмечается, что задержанный 37-летний мужчина, приехавший из Читы, оказывал сопротивление полиции, он находился в неадекватном состоянии. На него завели административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Как отмечает канал, во вторник 18 июля злоумышленника доставят в суд.

Ранее в Ленинградской области на Московском направлении железной дороги диверсанты подожгли релейный шкаф. Оборудование выгорело полностью. В результате поджога никто не пострадал, диверсия не отразилась на движении поездов. Полиция ищет поджигателей. Сообщается, что диверсия была совершена на 13-м км железнодорожного перегона Славянка — Обухово. Утверждается, что злоумышленники отогнули дверцу линейного шкафа, залили туда горючее и подожгли. Также они облили воспламеняющейся смесью батарейный шкаф, находящийся в нескольких метрах от релейного. На месте были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет.

До этого в Кировской области диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге. Поджоги были совершены на 954-м километре перегона Киров — Чухломинский. В первом релейном шкафу, отвечавшем за ограничение скорости движения поездов, частично обгорела проводка. Второй шкаф, расположенные в 400 метрах от первого, выгорел полностью. Злоумышленников задержали.