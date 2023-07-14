Диверсанты устроили поджог на железной дороге в Ленобласти SHOT: диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области на Московском направлении железной дороги диверсанты подожгли релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, оборудование выгорело полностью. В результате поджога никто не пострадал, диверсия не отразилась на движении поездов. Полиция ищет поджигателей.

По данным SHOT, диверсия была совершена на 13-м км железнодорожного перегона Славянка — Обухово. Утверждается, что злоумышленники отогнули дверцу линейного шкафа, залили туда горючее и подожгли. Также они облили воспламеняющейся смесью батарейный шкаф, находящийся в нескольких метрах от релейного, но поджечь его не смогли. На месте были найдены следы горюче-смазочных материалов, окурки и пакет.

Ранее SHOT сообщил, что в Кировской области диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге. Поджоги были совершены на 954-м километре перегона Киров – Чухломинский. В первом релейном шкафу, отвечавшем за ограничение скорости движения поездов, частично обгорела проводка. Второй шкаф, расположенные в 400 метрах от первого, выгорел полностью. Злоумышленников задержали.