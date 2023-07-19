SHOT: украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в Курской области

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, атаке подвергся машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовка.

В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что машинный двор предприятия, находящегося в 400 метрах от границы с Украиной, уже подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Тогда также обошлось без разрушений.

Ранее российские пограничники уничтожили украинский беспилотник на МАПП «Крупец» в Курской области. Инцидент произошел вечером 18 июля. Известно, что дрон подлетел к пункту в Рыльском районе, расположенному в 50 метрах от границы. При падении БПЛА взорвался.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что в ночь на 19 июля в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины атаковали город со стороны Черного моря с применением БПЛА. Рогов также отметил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, на территории Украины была объявлена воздушная тревога.