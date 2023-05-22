SHOT: на границе произошло столкновение российских сил с украинской ДРГ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки. По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Минобороны информацию не комментировало.

SHOT пишет, что работает ПВО.

Ранее в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» (РДК) появились видеообращения якобы на фоне дорожных знаков сел Чуровичи и Любимовка в Брянской области, а также Безлюдовки в Белгородской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с Daily Storm опроверг проникновение РДК на территорию региона. Он добавил, что вопросами, связанными с ДРГ, занимаются спецслужбы.

18 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. Минобороны не комментировало эту информацию.

5 мая Telegram-канал Mash сообщил, что десятки украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область через приграничный Стародубский район. По данным канала, рядом с селом Демьянки их встретили российские военнослужащие, которые пресекли попытку вторжения. Минобороны не комментировало эту информацию.