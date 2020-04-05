Школьники в Крыму перейдут на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/e89475d2-7727-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

С понедельника, 6 апреля, крымские школьники вернутся с продлённых каникул, но учебный процесс будет дистанционным. Об этом рассказала глава Министерства образования Крыма Валентина Лаврик.

Она отметила, что в рамках учебного процесса будут применяться дистанционные технологии. По словам Лаврик, учителя в удалённом доступе станут давать детям алгоритм действий.

В Крыму все школы подключены к Интернету. Однако не у всех учеников Сеть проведена дома. Для ребят, обучающихся в таких условиях, программа будет вестись через выполнения заданий по учебникам с получением консультаций учителями в телефонном режиме.

Для них будет установлено время, когда они могут позвонить учителю и получить консультацию, — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, образовательный процесс в некоторых школах могут продлить до даты начала единого госэкзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.