Сенатор Митин уволил своего помощника после драки в центре Петербурга

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Сергей Митин

Член Совета Федерации Сергей Митин уволил своего помощника Ивана Вольского после инцидента, произошедшего в центре Санкт-Петербурга, сообщает издание «Фонтанка». Речь идет о драке, произошедшей в ночь на 15 декабря на Миллионной улице. По словам сенатора, он считает поведение помощника абсолютно недопустимым, так как все граждане России обязаны соблюдать закон.

После произошедшего инцидента с сегодняшнего дня этот человек больше не является моим помощником. Считаю подобное поведение абсолютно недопустимым. Соблюдать законы и общественный порядок в нашей стране обязаны все без исключения, — заявил парламентарий.

По данным СМИ, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов Вольский намекнул на свой статус и заявил, что «знаком с Путиным и Митиным». Позднее выяснилось, что он действительно является помощником сенатора от Новгородской области. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».

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