«Фонтанка»: «знакомство» с Путиным не спасло помощника сенатора от полиции «Фонтанка»: помощник сенатора после драки возле Эрмитажа объяснялся в полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщило о драке в центре Санк-Петербурга в ночь на 15 декабря, одним из участников которой стал помощник сенатора Сергея Митина. По данным портала, мужчина после задержания утверждал, что знаком с президентом России Владимиром Путиным. Конфликт произошел на Миллионной улице, вблизи Эрмитажа.

Я с Путиным знаком, я с Митиным знаком! Ты с кем хочешь, чтобы я тебя познакомил?! Ты что такой дерзкий? — спросил доставленный в отдел мужчина у полицейского.

Согласно кадрам, которое опубликовало издание, задержанный на тот момент обильно использовал ненормативную лексику. Кроме того, «Фонтанка» опубликовала фото удостоверения помощника члена Совета Федерации на имя Ивана Вольского.

Как утверждает газета, в отношении мужчины возбудили статью КоАП о мелком хулиганстве. На сайте Совета Федерации указано, что Сергей Никитин входит в его состав с 2017 года.

В начале декабря стало известно, что помощникам сенаторов, а также депутатов могут увеличить зарплату на 20%. В таком случае их доходы вырастут с нынешних 300 тысяч рублей до 387 тысяч рублей. По мнению парламентария из Санкт-Петербурга Виталия Милонова, помощники содействуют народным избранникам в том, чтобы быть ближе к народу.