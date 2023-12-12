Экс-кандидата в мэры Звенигорода признали виновным в двойном убийстве Экс-кандидат в мэры Звенигорода получил 19 лет колонии за двойное убийство

В Московской области суд приговорил бывшего кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова к 19 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Его признали виновным в убийстве двух бизнесменов в октябре 2020 года.

Суд приговорил Дмитравцова к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на общую сумму более 8,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Дмитравцова признали виновным сразу по четырем статьям УК РФ: об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Суд установил, что осенью 2020 года он купил огнестрельное оружие и расправился с двумя знакомыми бизнесменами. После этого он, угрожая убийством, заставил знакомого помочь ему скрыть преступление, а именно — сбросить тела убитых в канализационный колодец.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске директор управляющей компании пытался заказать убийство знакомой, которая угрожала сдать его полиции. Женщина обещала рассказать стражам правопорядка о том, что глава УК, как утверждается, торговал наркотиками.