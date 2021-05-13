Сенатор Королёв ответил на обвинения в пьяной езде

https://static.news.ru/photo/8a5263de-b499-11eb-9e27-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Сенатор Олег Королёв прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он был задержан за управление автомобилем в пьяном виде. По словам представителя верхней палаты парламента, в последние годы он не употребляет алкоголь из-за болезни, поэтому вёл машину трезвым, сообщает РБК.

Сенатор заявил, что у него резко поднялось давление и случился приступ мерцательной аритмии, когда он находился за рулём.

Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лёг, — сказал политик изданию.

Он подчеркнул, что никаких аварий не совершал.

Ранее сообщалось, что сенатор ехал по Липецку на своём автомобиле Lexus, у которого были спущены колёса. По словам очевидца, он сбивал дорожные знаки и едва не спровоцировал несколько аварий. Когда Королёва остановили сотрудники полиции, он отказался от медосвидетельствования, а потом уснул в припаркованной машине.