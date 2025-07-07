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07 июля 2025 в 11:09

Раскрыты масштабы атаки БПЛА на Липецк

Артамонов сообщил о падении обломков БПЛА на крышу дома и автомобиль в Липецке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обломки беспилотников повредили крышу дома и автомобиль в Липецке в ночь на 7 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Пострадавших в результате атаки нет, добавил он.

В Липецке обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку, — отметил Артамонов.

По словам губернатора, городской мэрии поручено оперативно оценить ущерб и начать восстановительные работы. Власти пообещали оказать помощь жителям.

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника на подлете к Ярославлю. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.

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Игорь Артамонов
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