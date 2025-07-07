БПЛА добрались до нефтефармацевтической «крепости» России Губернатор Евраев сообщил об атаке двух БПЛА на Ярославль

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

На подлете к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — отметил Евраев.

Губернатор добавил, что в регионе могут находиться обломки беспилотников, представляющие интерес для следствия. Он призвал жителей при обнаружении фрагментов БПЛА отойти на безопасное расстояние и сообщить в правоохранительные органы.

Ярославль — один из крупнейших промышленных центров России, где сосредоточены ключевые предприятия фармацевтики и нефтехимии. В городе работают заводы «Тева», «Р-Фарм» и «ЯрФарм», а также Ярославский НПЗ, входящий в структуру «Газпром нефти».

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ ударили по селу Борисовка. По словам главы региона, водитель «Газели» получил ранения лица, рук и ног.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.