Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:13

БПЛА добрались до нефтефармацевтической «крепости» России

Губернатор Евраев сообщил об атаке двух БПЛА на Ярославль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

На подлете к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, — отметил Евраев.

Губернатор добавил, что в регионе могут находиться обломки беспилотников, представляющие интерес для следствия. Он призвал жителей при обнаружении фрагментов БПЛА отойти на безопасное расстояние и сообщить в правоохранительные органы.

Ярославль — один из крупнейших промышленных центров России, где сосредоточены ключевые предприятия фармацевтики и нефтехимии. В городе работают заводы «Тева», «Р-Фарм» и «ЯрФарм», а также Ярославский НПЗ, входящий в структуру «Газпром нефти».

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ ударили по селу Борисовка. По словам главы региона, водитель «Газели» получил ранения лица, рук и ног.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.

Ярославль
атаки
ВСУ
БПЛА
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.