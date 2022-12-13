Семья с четырехлетним ребенком найдена мертвой в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья с четырехлетним ребенком найдена мертвой в частном доме в Раменском районе Подмосковья, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. Видимых признаков смерти у них нет, еще один мужчина госпитализирован.

Сегодня в частном доме, расположенном в деревне Прудки, обнаружены тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что установление обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Раменский городской прокурор Дмитрий Кавышкин.

Ранее в Барнауле семья предпринимателей вместе с ребенком погибла во время пожара в собственном доме. Причиной пожара мог стать работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин.

Ноябрьский пожар в частном деревянном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Среди жертв возгорания оказались пятеро детей. По предварительным данным, открытый огонь мог возникнуть в доме из-за неосторожного с ним обращения или короткого замыкания. Спастись из горящего здания смогли только двое детей, которых вытолкал на улицу отец. Мужчина пытался помочь и другим ребятам, но сам погиб.