ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате атаки повреждения получила одна хозяйственная постройка. Никто из мирных жителей не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, — написал Гладков.

Ранее губернатор области сообщил об обстреле села Новопетровка под городом Валуйки. По его словам, со стороны украинских подразделений зафиксировано четыре прилета. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получили два частных домовладения. В них выбиты окна. Также произошло возгорание на площади 100 квадратных метров.

Кроме того, сообщалось об обстрелах приграничных районов Белгородской области. Артиллерийские подразделения ВСУ вели огонь по населенному пункту Задорожный. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Без света остались жители Задорожного, Вязового, Теребрено, Илек-Пеньковки и Староселья. К ликвидации последствий обстрела уже приступили специалисты.