«Считаем приоритетом»: Воробьев доложил Путину о восстановлении школ в ДНР Губернатор Подмосковья Воробьев доложил Путину о восстановлении школ в ДНР

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что регион планирует восстановить дороги, мосты и школы в закрепленных за Московской областью районах ДНР к 1 сентября. Он подчеркнул, что считает эту цель одной из приоритетных задач, пишет «360».

За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом, — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что сейчас власти региона с особой чуткостью и вниманием относятся к происходящему в ДНР.

Ранее Воробьёв заявил, что Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в Донецкой Народной Республике. На ПМЭФ-2022 он подписал соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей с главой ДНР Денисом Пушилиным. В рамках договора стороны будут взаимодействовать по вопросам гуманитарной и финансовой помощи.

Он добавил, что сотрудничество Подмосковья с ДНР «и сейчас, и до событий» было регулярным и постоянным. Акцент в работе, по словам губернатора, сделан на восстановлении дорог, потому что они влияют на качество и здравоохранения, и образования.