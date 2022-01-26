Саратовский губернатор осадил депутата Бондаренко за слова о вакцинации

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посоветовал депутату-коммунисту Саратовской облдумы Николаю Бондаренко «сесть за учебники», а не голословно рассуждать о коронавирусе, пишет Telegram-канал URA.RU. Полемика произошла 26 января на заседании регионального парламента. Бондаренко заявил, что в регионе продолжает расти заболеваемость COVID, несмотря на заявления властей, что уже должен был выработаться коллективный иммунитет.

В регионе растёт заболеваемость. Но как же так? Нам обещали, что население вакцинировали в том объёме, в котором должен был выработаться коллективный иммунитет, — заявил депутат от КПРФ.

На это Радаев ему ответил, чтобы тот взял учебники для понимания.

Если вы не специалист, то не поймете, — сказал губернатор.

За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло на 74 692, до 11 315 801. Это новый максимум с начала пандемии.

Ранее на территории Саратовской области выявили первые два случая заболевания COVID-19, ассоциированные со штаммом «омикрон», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее Бондаренко сообщил, что полицейских, которые в начале ноября прошлого года задержали его возле здания облдумы, лишат новогодних премий. По его словам, в отношении этих сотрудников МВД провело служебную проверку по поводу применения физической силы и неправильного ношения формы.