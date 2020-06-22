Санитарка из Санкт-Петербурга рассказала детали о работе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3d49fc04-b4a0-11ea-a99b-fa163e074e61_660.jpg Александра Марченко Фото: Александра Марченко/facebook.com

Санитарка из Санкт-Петербурга Александра Марченко рассказала об особенностях работы во временном госпитале в «Ленэкспо». Она была уволена за несогласие с условиями труда.

Увидела объявление, что в «Ленэкспо» требуются санитарки. Решила послужить на благо обществу. Прошла собеседование, меня приняли. Оформилась работать санитаркой по срочному трудовому договору, — цитирует Марченко «МК».

По её словам, девушке пообещали оклад и надбавки. Сумма должна была выходить от 35 до 50 тысяч рублей. Однако всё оказалось иначе. Девушка заступила на работу 19 мая. Спустя несколько недель она уволилась. 17 июня Александре выплатили 13 тысяч 117 рублей. Она обратилась к руководству и поинтересовалась о надбавках.

Вы еще не санитар, только обучаетесь, вам надбавки не полагаются, — ответили ей.

Марченко говорит, что подозревала такой поворот событий. Она дистанционно закончила курсы санитара и заплатила за это 5 500 рублей. Однако, когда она показала документ в бухгалтерии ей ответили, что она опоздала на майские выплаты.

Как ранее информировал NEWS.ru, президент России Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, в июле и августе.

Россия держится на третьем месте в мире по количеству заражённых. С начала эпидемии COVID-19 выявили у 592 тысяч россиян: более 8 тысяч инфицированных погибли, 344 тысячи уже выздоровели.