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21 июля 2025 в 04:43

Самый длинный угольный конвейер России вспыхнул на Сахалине

МЧС РФ: на Сахалине вспыхнул угольный конвейер протяженностью в 23 километра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Углегорском районе Сахалина произошло возгорание самого протяженного в стране угольного конвейера длиной 23 километра. Инцидент случился накануне планового запуска объекта, запланированного на третий квартал 2025 года, сообщает МЧС России по региону.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

По прибытии на место происшествия было установлено, что транспортерная лента горит на протяжении 200 метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС, — указано в сообщении.

Огонь был полностью потушен к 10:40 по местному времени силами 12 спасателей и с привлечением пяти единиц техники. Причиной возгорания, предварительно, стала техническая неисправность оборудования.

Данный конвейерный комплекс представляет собой стратегически важный объект угледобывающей отрасли Дальнего Востока. Информация о возможном влиянии инцидента на сроки ввода оборудования в эксплуатацию пока не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре в Ингушетии в городе Карабулаке. Там из-за короткого замыкания в удлинителе загорелась квартира в жилом доме. Пожар распространился на площади 30 кв. метров. Уточняется, что возгорание произошло на пятом этаже.

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