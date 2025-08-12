Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:57

Самая известная наркоторговка Урала вышла из тюрьмы и стала нянчить внуков

В Екатеринбурге бывшая наркоторговка Роза Бардинова занялась воспитанием внуков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга Роза Бардинова-Оглы, известная как «Мама Роза», после выхода из тюрьмы живет спокойной жизнью пенсионерки и воспитывает внуков и правнуков, которых у нее семь, сообщает URA.RU. По словам родственников, женщина избегает публичности и не поддерживает связей с прошлым окружением.

В 1990-е годы «Мама Роза» была одной из ключевых фигур наркобизнеса Екатеринбурга. Ее имя ассоциировалось с масштабным героиновым потоком, который охватил весь регион. Бардинова управляла сетью точек сбыта, используя наркозависимых в роли «рабочей силы», и долгое время ей удавалось избегать правосудия.

В начале нулевых к расследованию подключился новый начальник отдела по борьбе с наркотиками Вадим Худорожков. Дом Бардиновой в Сухом Логу взяли штурмом, а попытка обвиняемой откупиться от силовиков провалилась. В 2002 году «Маму Розу» приговорили к 11 годам лишения свободы. Спустя шесть лет уголовное дело было пересмотрено, а сама Бардинова — амнистирована.

Ранее стало известно, что жительница Йошкар-Олы организовала подпольное производство наркотиков прямо на дачном участке. В садовом домике она оборудовала лабораторию и варила N-метилэфедрон по видеоурокам. Продукцию злоумышленница собиралась распространять через интернет, в том числе в других регионах.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Екатеринбург
наркотики
пенсионеры
Урал
