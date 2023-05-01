Сальдо: в Херсонской области возвели несколько линий мощной обороны

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе соорудили несколько линий глубокоэшелонированной обороны. Их надежно обороняют российские военные, сказал чиновник в эфире «Соловьев Live».

Наши военные находятся на рубежах, которые построены за последнее время в очень большом и правильном количестве: несколько линий обороны эшелонированной глубокой, — подчеркнул он.

Прежде Сальдо говорил о намерении освободить правобережную часть региона. И для этого, по его словам, были предпосылки. Так, Россия поднимается на новую ступень военно-промышленного производства, а ее превосходство над ВСУ в технике и вооружениях увеличивается, отметил он.

Ранее российские военные группировки «Днепр» атаковали и уничтожили командно-наблюдательный пункт, пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники украинских военных в районе Херсона, рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.