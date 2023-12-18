Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост Сальдо: Антоновский мост можно быстро восстановить, когда будет безопасно

Существуют все необходимые инженерные возможности для быстрого восстановления Антоновского моста в Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. Однако он подчеркнул, что это будет возможно только при обеспечении безопасности строителей.

Я, вообще-то, по профессии не совсем политик, а больше хозяйственник, инженер-экономист. Все можно восстановить. Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, разрушения, связанные с войной, нас толкают на более современные технологии — строительные в том числе, — отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что промышленный комплекс России имеет огромные возможности в этом плане, приведя в пример успешное строительство Крымского моста. Но сперва свою работу должны сделать военные, а потом за дело возьмутся строители, отметил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что украинские войска ставили перед собой цель — разрушить Каховскую ГЭС. По его словам, плотина была важнейшим транспортным узлом, поэтому ВСУ наносили по ней ракетные удары на протяжении долгого времени. По мнению Сальдо, Киев пытался сделать все, чтобы ГЭС перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом.