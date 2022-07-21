С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека, включая 10 детей

Фото: Социальные сети

В Волгограде завершилась эвакуация людей с остановившегося колеса обозрения. Спасатели сняли оттуда 21 человека, в том числе 10 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На данный момент все люди эвакуированы. Всего силами ГУ МЧС России и Службы спасения г. Волгограда был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 20 июля в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Колесо обозрения остановилось из-за неисправности электропривода, когда на нём находились люди.

На сайте парка сообщается, что колесо обозрения вляется самым высоким аттракционом в городе. Высота колеса составляет 50 метров, количество кабинок — 20.

Ранее сообщалось, что пожар, охвативший крышу и чердак восьмиэтажного жилого дома на юго-западе Москвы локализован. Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома около 400 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.