В Москве возник пожар в здании на площади 1000 квадратных метров

Фото: 54.mchs.gov.ru

На юго-западе Москвы загорелось жилое здание. Площадь поара составляет порядка 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 400 человек.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Горит кровля 8-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, в тушении участвуют 128 человек и 38 единиц техники.

Благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасён человек. Всего из дома было эвакуировано порядка 400 человек, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает о том, что огонь возник на крыше здания, после чего перешёл на чердак, где хранится утеплитель.

В настоящее время наблюдается открытое горение со всех отверстий и окон чердака. Пожар тушат пеной, — рассказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй из пяти номеров сложности.