В центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нём людьми. В настоящее время проводится эвакуация граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным пресс-службы сообщение о происшествии поступило около 22:10.
Поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся отдыхающие, — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что в настоящее время идёт эвакуация людей из кабинок.
По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находилось около 24 человек.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения, скорая и сотрудники полиции.