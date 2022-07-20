В Волгограде остановилось колесо обозрения вместе с людьми В Волгограде остановилось колесо обозрения, ведётся эвакуация

Фото: Социальные сети

В центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нём людьми. В настоящее время проводится эвакуация граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

По данным пресс-службы сообщение о происшествии поступило около 22:10.

Поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находятся отдыхающие, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время идёт эвакуация людей из кабинок.

По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находилось около 24 человек.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения, скорая и сотрудники полиции.