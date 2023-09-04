Рыбаку прострелили голову во время рыбалки в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области неизвестный прострелил голову рыбаку. Вечером 3 сентября его обнаружили без сознания в Новоладожском канале, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы вызвали скорую, но по дороге в больницу мужчина скончался.

По данным SHOT, неизвестный расстрелял 61-летнего рыбака около 19 часов, когда тот рыбачил в Новой Ладоге. Он выстрелил в мужчину из охотничьего ружья в упор, после чего скрылся с места.

Полицейские занимаются поисками подозреваемого и допрашивают других рыбаков. По версии правоохранителей, кто-то мог не поделить с погибшим рыбное место.

Как пишет РЕН ТВ, по прибытии на место полицейские обнаружили неподалеку надувную лодку погибшего с рыболовными снастями. По его данным, судно было значительно повреждено. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства гибели рыбака выясняются.

По информации издания 78.ru, на погибшего не было зарегистрировано гражданского оружия. Тело рыбака направили в морг для установления причин смерти.

Ранее в мае в Москве в Нагатинском Затоне рыбаки поймали на крючок боевую гранату. СМИ писали, что к поисковому магниту прицепился заржавевший снаряд Ф-1. Прибывшие на место саперы установили, что граната является настоящей, после чего взрывотехники вывезли ее на полигон и подорвали.