Рязанские спасатели перешли в режим повышенной готовности к праздникам

Рязанские спасатели будут работать в усиленном режиме во время новогодних праздников, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Рязанской области. Данный режим продлится до 9 января 2022 года.

Продолжается работа по обеспечению безопасности на федеральных трассах, проходящих по территории региона. В готовности к развёртыванию находятся мобильные пункты обогрева, уточнён список стационарных пунктов обогрева, — заявили в ведомстве.

На время праздничных дней в реагирующих подразделениях будет организовано дежурство в особом режиме, а в управлении — дежурство ответственных лиц. Мероприятия Рязанской области будут находиться под особым контролем.

Ранее врачи скорой помощи рассказали NEWS.ru о самых курьёзных, страшных и даже трагичных случаях в новогоднюю ночь. По их словам, отдельная головная боль — это пиротехника: люди не читают инструкцию и получают травмы.

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин сообщил, что в Москве есть 62 специально оборудованных площадки для запуска фейерверков. По его словам, на каждом изделии наклеена подробная инструкция, где написано, каких действий следует избегать. Эксперт также напомнил, что пиротехнику можно перевозить в автомобиле согласно правилам дорожной перевозки опасных грузов.