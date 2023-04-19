Рядом с Петропавловском-Камчатским произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

Согласно информации EMSC, эпицентр стихии находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки были зафиксированы в среду, 19 апреля, в 19:16 мск.

К настоящему времени территориальное управление МЧС не объявляло угрозу цунами. О каких-либо негативных последствия катаклизма также не сообщается.

11 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 51 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 89 километров. Исходя из имеющихся сведений, интенсивность природного катаклизма оценивается в 4 балла из 12. Колебания почувствовали большинство людей, в зданиях могли дребезжать стекла.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи.