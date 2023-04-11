Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

Фото: Alexandr Litsis/Global Look Press

В 51 километре от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Информация о влиянии толчков на населенные пункты отсутствует.

По данным филиала РАН, землетрясение произошло в 14:39 мск. По местному времени на момент первых толчков было 23:39. Землетрясение случилось на глубине 89 километров. Исходя из имеющихся сведений, интенсивность природного катаклизма оценивается в четыре балла.

Предыдущее сильное землетрясение на Камчатке было в начале месяца. 3 апреля интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила шесть баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до эпицентра тогда было 48 километров.

Ранее стало известно, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 6,0.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в 224,6 километра на северо-восток от города Каивенг, население которого составляет 19,8 тысячи человек, и в 260,1 километра на юго-восток от города Кимбе с населением 27,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.