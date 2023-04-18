Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Фиджи

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Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр находился в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува, очаг залегал на глубине 576 км.

В Суве проживают 77,3 тыс. человек, на данный момент информации о разрушениях и жертвах нет. Угроза цунами не объявлялась.

11 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 51 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 89 километров. Исходя из имеющихся сведений, интенсивность природного катаклизма оценивается в 4 балла из 12. Это значит, что колебания почувствовали большинство людей, в зданиях могли дребезжать стекла.

Ранее стало известно, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 6,0. Эпицентр стихии находился в 224,6 километра на северо-восток от города Каивенг, население которого составляет 19,8 тысячи человек, и в 260,1 километра на юго-восток от города Кимбе с населением 27,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.