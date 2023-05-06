«РВ»: вагнеровцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ для прорыва

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ для прорыва обороны. По информации канала, операция поможет перерезать оставшиеся сельские дороги, по которым снабжаются силы противника. Минобороны информацию не комментировало.

В юго-западной части города ЧВК «Вагнер» продолжает атаки, стремясь прорвать оборону ВСУ севернее и северо-восточнее Индустриального колледжа, — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что в северной части серой зоны населенного пункта бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют в направлении улиц Медведева и Воинов-интернационалистов.

Тем временем пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские силы ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 бойцов. По словам предпринимателя, до полного контроля над населенным пунктом осталось взять штурмом 2,5 километра.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.