Роман Корнеев, главный редактор радио «Атаман FM», где якобы появилось фейковое сообщение президента России Владимира Путина о всеобщей мобилизации, заявил, что взломать радио и вмешаться в эфир невозможно. В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» он объяснил, что радио работает в штатном режиме, идет запись эфира, никакого обращения главы государства опубликовано не было.

Информация якобы об объявлении Путиным в РФ или отдельных регионах на радио «Атаман FM» не публиковалась и является не более, чем выдумкой. Нам бояться нечего. Идет круглосуточная запись эфира. Никакого взлома вещания не было. Радио работает в штатном режиме, — сказал Корнеев.