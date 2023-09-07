Ростовские власти сообщили о сбитом беспилотнике Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону сработала система ПВО, сбит БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Системы ПВО в ночь на 7 сентября сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Ростовом-на-Дону, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, это произошло около 03:00.

Около 03:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат, — написал губернатор.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Голубев также добавил, что последствия происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в районе Пушкинской улице произошел взрыв, после чего начался пожар. По некоторым данным, это случилось рядом со штабом ЮВО. Также сообщалось, что в результате происшествия загорелся автомобиль. Других данных не поступало.

Вечером 5 сентября российские военные пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины с помощью БПЛА. В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел в небе над Брянской областью.

Также 5 сентября средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В Минобороны отметили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на объекты на территории России.