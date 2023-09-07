Россиянка заявила на сограждан из-за флагов антигитлеровской коалиции В Сочи женщина заявила в полицию из-за вывешенных флагов США, Англии и Франции

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Жительница Сочи написала заявление в полицию на жителей одной из многоэтажек, которые повесили на окнах своей квартиры флаги США, Великобритании, Франции и СССР сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По мнению сочинки, эти флаги вешать в России «некорректно». При этом вывышенные флаги принадлежат странам, входившим в антигитлеровскую коалицию.

Я патриот, и считаю, что в нашей стране такие флаги вешать на всеобщее обозрение некорректно. Они висели на все витражное окно, сколько там, три метра высота, — заявила женщина.

Полиция начала проверку.

Ранее в Москве задержали 39-летнего уборщика и жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. По информации канала, их обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее московская полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. На владельца Lada с сине-желтым скотчем пожаловались соседи. Полиции водитель рассказал, что таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

В январе петербуржцев заставили отмыть окно в квартире, которое они раскрасили в цвета флага Украины. Хозяева квартиры рассказали жильцам, что им позвонили силовики и сказали, что «поступило заявление по поводу демонстрации украинского флага», а затем потребовали убрать рисунок. По их словам, на них пожаловался «кто-то инициативный».