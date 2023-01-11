Семью петербуржцев заставили смыть нарисованный на окне флаг Украины

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Петербуржцев заставили отмыть окно в квартире, которое они раскрасили в цвета флага Украины, сообщает издание «Бумага». Отмечается, что этого потребовали арендодатели жилья, с которыми связались силовики.

Хозяева квартиры рассказали жильцам, что им позвонили силовики и сказали, что «поступило заявление по поводу демонстрации украинского флага», а затем потребовали убрать рисунок. По их словам, на них пожаловался «кто-то инициативный».

Ранее Санкт-Петербургский бар-ресторан DOSKI уволил сотрудника, который ходил на работу со значком с изображением флага Украины. Кроме того, на значке была надпись «збройные силы». О том, что официанта с таким значком заметили посетители бара-ресторана, написали несколько Telegram-каналов. Представители заведения решили извиниться за бывшего уже сотрудника.

Учительницу одной из самых крупных школ Севастополя уволили после того, как она переставила шарики на партах в соответствии с цветами украинского флага. Желто-голубые украшения не оценили родители.