11 августа 2025 в 18:20

Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с обмундированием Адольфа Гитлера, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Девушка оставила комментарий с фотографией лидера нацистской Германии в соцсетях, а после его обнаружили сотрудники Центра «Э» и возбудили уголовное дело.

В местных пабликах появился пост об утверждении с 1 июля стандарта для школьной формы. Авторы уточнили, что обновленный ГОСТ предусматривает размещение элементов патриотической атрибутики на одежде. К публикации приложили концепт-изображение — несколько вариантов школьной формы с гербом России.

На слушании женщина признала свою вину, и суд учел это как смягчающее обстоятельство. Ей назначили минимальный штраф в 1000 рублей и постановили изъять «предмет правонарушения», то есть удалить комментарий.

Ранее в Москве задержали блогера, который оскорбительно высказывался о жителях блокадного Ленинграда. Как рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, молодой человек рассуждал, как блокадники «три года прожили без бабл-ти».

