Россиянка избила ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики В ХМАО мать избила ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики

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В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа мать избила своего ребенка за то, что тот убегал из церкви и неправильно крестился. Видео с моментом инцидента опубликовали администраторы группы «ЧП Нижневартовск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как женщина, не стесняясь в выражениях, отчитывает двух своих детей и бьет того, который лежит в коляске.

Вылазь давай! Встань, ***! Руки дай, говорю тебе! С..а, вставай! Встала! Вытаскивай ноги. Почему ты убегаешь из церкви? Ты какой рукой крестишься, с..а? Дома чтоб крестилась и учила крещение, все, ***! Она меня ***, сколько можно ее учить? Вот поэтому надо ходить в церковь почаще. Спите, ***, до обеда, свои жопы не можете поднять! Мультики? Вот вам ***!, — говорит женщина на видео.

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу в связи с произошедшим организовал проверку. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Татарстане родители уличили воспитателей детского сада в жестоком обращении с детьми. По информации журналистов, над малышами издевались сотрудники сада в Азнакаево. Одна из матерей рассказала, что воспитатели били детей по лицу и голове. Кроме того, дошкольников за плач выгоняли из комнат, запугивали и кричали на них.